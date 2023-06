Forsvarer til kartoffel-chauffør: Derfor gjorde han det

Spekulationerne har svirret, siden kartoflerne lagde sig som et tæppe på motorvejen mellem Skærup og Kolding.

Og nu er der svar: Der var tale om en protestaktion mod politikernes ønske om pålægge vognmændene en afgift fra 2025.

Det fortæller forsvareren til den 57-årige vognmand fra Give, som torsdag blev varetægtsfængslet i 14 dage og er sigtet for at bringe andres liv i fare.

- Det, der går min klient på, er, at det er så svært for politikerne at forstå, at den del af vognmandsbranchen, der har med landbrug og fiskeri at gøre, som han repræsenterer, bliver særligt ramt af den nye lovgivning. Det er sværere for ham at sende regningen for afgiften videre til forbrugeren end andre vognmænd, siger Troels Maglegaard.

Kartoffellæsningen faldt sammen med dagen, hvor Folketinget vedtog lovforslaget, så det dermed bliver en realitet fra 2025.