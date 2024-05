Fotograf opgiver eventyr efter regering vedtager udskældt lov

Propaganda

Men Sarah Brik og hendes venner fra LBGT+ miljøet i Georgien er her mere på grund af en anden lov, som regeringen vil indføre. Den siger, at man ikke må "propagandere for homoseksualitet".

- Jeg er jo ikke jurist, men kan selvfølgelig godt se, at hvis man tænker og opfatter LGBT+ miljøet som en trussel, kan mine fotos opfattes som "propaganda" for netop LGBT+, siger hun.

Sarah Brik er trist. For loven - som blev vedtaget på trods af massive protester og månedlange demonstrationer - må se i øjnene, at eventyret i Georgiens hovedstad Tbilisi er ved at være slut.