Fremtiden er uvis for sydjysk racerkører

Det siger den danske racerkører Frederik Vesti, der lørdag aften var med til gallashowet Sport 2023 i Herning.



- Det kommende år bliver meget anderledes. Jeg kommer ikke til at køre Formel 2, siger Frederik Vesti til B.T.

I sidste sæson var Frederik Vesti tæt på at vinde VM-mesterskabet i Formel 2, men det glippede til slut.

Det er uvist, hvad Frederik Vesti skal foretage sig i 2024, men han har et mål i nær fremtid.

- Målet er, at jeg skal køre Formel 1 i 2025. Jeg vil kæmpe rigtig hårdt for, at det kommer til at ske, siger Frederik Vesti til B.T.

Vesti, der lige nu er testkører for Formel 1-mandskabet Mercedes, oplyser, at planerne for den kommende sæson snart vil blive offentliggjort.