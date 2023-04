De nåede i alt at indsamle 719 kilo. Affaldet i fjorden har ophobet sig gennem årtier.

En af de frivillige fra foreningen var Ida Nyrholm. Hun har en fornemmelse af, at alle er gode til at gøre noget godt for miljøet.

- Nogle gør det ved at sortere deres affald og spise lidt mindre kød, og nogle gør det ved at samle skrald. Alt hjælper, så en lille handling kan blive til store forskelle, siger hun.