Frustrerede beboere har fået nok af tung lastbiltrafik ude foran deres vinduer

- Jeg kan ikke sidde i min have og nyde den, fordi der konstant er larm fra de lastbiler, der kører forbi lige ude foran mit hjem, siger hun og oplyser, at hun én dag talte 43 lastbiler på én time.

- Udsigten til den udgift, der ligger et sted i fremtiden, når jeg skal til at udbedre skaderne, er uoverskuelig. fortæller han.

- Jeg kan ikke bevise, at det decideret er lastbilerne, der laver sætningsskader på mit hus. Hvis jeg skal bevise det, så skal jeg til at betale nogen for at komme ud og lave målinger på de rystelser, der kommer, når lastbilerne kører forbi. Det har jeg jo ikke råd til. Men det, jeg kan konstatere, er bare, at siden 2018, da de startede med at køre og indtil nu, har jeg oplevet at få skader mit hus, siger han.

- Når man bor ud til en stærkt trafikeret vej, kan det virke voldsomt. Det kan jeg godt forstå, at det også gør her, hvor det er lastbiler. Så er det jo endnu voldsommere, end når det er personbiler, siger hun.

Det er Region Syddanmark, der står for at give tilladelse til og fører tilsyn med indvindingen i grusgrave. Regionen gav i 2018 tilladelse til virksomheden PST-gruppen til indvinding på stedet indtil 31. maj 2028. I tilladelsen står der dog "Såfremt indvindingen ikke er færdig, kan der søges om en ny tilladelse".

Vongeborgeren Tommy Gertsen synes, det er fint, at kommunen nu forsøger at gøre noget ved problemet, men han er dog stadig bekymret for, om lastbilerne vil overholde fartgrænsen.

- Vi har ikke været inde i de to konkrete sager, der er nævnt her, men generelt har vi løbende tilsyn, siger han.

Et af hans egne forslag er at få sendt lastbilerne ud på en anden rute.

Der står, at arbejdet skal tage hensyn til det nærliggende område i den tilladelse, der er givet. Kan det så passe, at borgerne i det nærliggende område skal opleve støj- og sætningsskader fra arbejdet?

- Normalt er der nogle vilkår, som gør, at man også i nabolaget kan leve med det. Vi lægger stor vægt på at have en god dialog mellem indvinder og naboer og regionen, der har givet tilladelsen. Det er jo samfundsinteresser, der er tale om her. Vi er nødt til at have nogle grusgrave, hvor vi henter grus og sand, siger Poul Erik Jensen.

PTS-gruppen, der står for grusgraven vest for Kollemorten og Vonge, har ikke haft mulighed for at stille op til interview, men i et skriftligt svar skriver direktør Lars Nielsen:

- Jeg er godt klar over, at der i perioder kører mange lastbiler ud af vores grusgrav, og hovedparten kører mod øst, så det måske kan føles voldsomt i de små byer, skriver han og fortsætter:

- Vi har ikke indflydelse på, i hvilken retning vores kunder kører med de produkter, de køber af os. Det svarer til, at købmanden ikke har indflydelse på, hvor de, der køber en liter mælk, bevæger sig hen med den.