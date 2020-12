Gågaderne oplever travlhed: Sådan håndterer de det

De forskellige cityforeninger i flere af de større byer har skullet handle hurtigt på et pludselig kundepres, som de ikke havde regnet med.

I Kolding midtby oplever de kaos på parkeringspladserne og køer, fordi folk skal have fat i de sidste julegaver.

Det får flere til at tage nye midler i brug for at udnytte situationen og gøre julehandlen mere sikker.

- Det er en forfærdelig historie. Det er så synd for alle centrene i vores område. Men når det er sagt, så hjælper vi i gågaden med, at de får en god julehandel, siger chef for City Vejle, Andreas Kiis Antonsen, der har både gågadens og storcenteret Bryggens butikker som medlemmer.

Derfor har City Vejle sammen med en række aktører sørget for, at man gør en ekstra indsats for at undgå smittespredning. I gågaden har man taget 'VIP-bånd' i brug for at tydeliggøre, at man skal huske ensretningen i gågaden.