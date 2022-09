Gårdejer håber, at Åbent Landbrug kan give bedre forståelse for landmændene

De har tidligere haft både skoleklasser og børnehaver forbi deres gård, men det er første gang, at de har besøg af så mange mennesker.

Forståelse for traktorer på vejene

Anne Grethe Hansen skyder på at cirka 1000 gæster har valgt at lægge vejen forbi deres gård denne dag, og hun håber, at de senere tager derfra lidt klogere.

- Jeg håber, at de får et positivt syn på landbruget og ser hvad vi laver. Jeg tror, der er rigtig mange, der ikke helt ved, hvordan et landbrug ser ud, siger hun.