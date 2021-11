Gæster strømmede til zoologisk have trods corona

Forventningen til sæson 2021 var, at 375.000 gæster ville lægge vejen forbi Givskud Zoo.

Og antallet af gæster nåede op op på 374.000, inden sæsonen sluttede søndag. Og det er markant højere, end hvad parken frygtede i foråret og første del af sommeren.

- V er ovenud tilfredse og meget glade for, at vi rammer så tæt på det tal, som vi håbede på. Vi er så taknemmelige for, at vores gæster og trofaste årskortholdere har bakket op om parken, siger Richard Østerballe, direktør for Givskud Zoo i en pressemeddelelse.