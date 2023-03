Gallaaften med god mad og vin - hvor hudkræft er i fokus

Penge til et godt formål

Begivenheder, der handler om at bekæmpe kræft, er i følge Jes Søgård nemmere at samle penge ind til, end andre sygdomme. Årsagen er, at mange mennesker på den ene eller anden måde er i berøring med sygdommen.

- Der er mange i Danmark, der bliver diagnosticeret med kræft, derfor er der jo også mange i berøring med det. Det resulterer i, at mange er gode til indsamle penge til, at for eksempel hospitaler kan få nye og bedre maskiner, siger Jes Søgård, professor i sundhedsøkonomi på Syddansk Universitet.