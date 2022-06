Gammel partikammerat melder ud om Thulesen Dahls farvel til Folketinget

- Jeg sagde allerede til jer (TV SYD, red.) tilbage i januar lige efter formandsvalget, at ingen af de opstillede formandskandidater kan samle partiet, og at uroen ville fortsætte, så det undrer mig ikke, at Kristian går nu, selvom det er synd, at det er gået sådan.



Karl Erik Lund er stadig medlem af Dansk Folkeparti, og hvad han gør nu, ved han ikke.

- Jeg har endnu ikke talt med Kristian, og jeg har ikke besluttet, hvad jeg selv gør.

- Lige nu kan jeg sagtens se for mig, at han slår sig sammen med Inger Støjberg, hvis hun får stiftet et parti, men som sagt ved jeg ikke, hvad der kommer til at ske.



Lokalformand tager beslutning til efterretning

Kristian Thulesen Dahl blev tidligere i år genvalgt som folketingskandidat i partiets Vejle Nordafdeling, hvor Flemming Hansen sidder som lokalformand Flemming Hansen.



- Jeg har ikke talt med Kristian selv, men det er ikke sjovt lige nu, siger han til TV SYD.

- Det er hans egen beslutning, at han vil trække sig, og det tager vi så til efterretning. Andet har jeg ikke at sige lige nu.