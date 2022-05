Genbrugelige krus på festival er en kæmpe succes

160.000 krus og 30.000 kander.

Det er så mange ølbeholdere, der bliver vasket og genbrugt under dette års Jelling Musikfestival.

- Det er vigtigt for os, at vi kan være med til at gøre en forskel for klimaet. Vi er jo en stor kulturel institution, og derfor skal vi jo tage vores del af ansvaret og gøre en forskel, så længe at vi kan, siger Peter Caspersen, der er bæredygtighedsansvarlig på Jelling Musikfestival.

Festivalen indførte genbrugelige krus og kander tilbage i 2014, men opvasken står samarbejdspartneren Dansk Mobilopvask derimod for.

Og her kan man godt mærke, at festivalens gæster får tømt nogle ølfustager, selvom det ikke er en af virksomhedens travleste perioder i løbet af året.

- Det er svært at sige, hvor mange gange et krus eller kande kommer forbi os under festivalen, men jeg vil i hvert fald tro, at der som minimum er tale om to til tre gange i gennemsnittet, siger Ole Lange, der er ejer af Dansk Mobilopvask.