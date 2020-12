Ghettoliste halveres næsten: Flere syd- og sønderjyske områder udgår

Finlandsparken bryder ud efter otte år

I den nordlige del af Vejle ligger Finlandsparken, der i otte år har været et sikkert kort på regeringens ghettoliste, men det er ikke tilfældet i år.

Ifølge borgmester i Vejle, Jens Ejner Christensen skyldes det at flere er kommet i arbejde og uddannelse i boligområdet.

- Der er virkelig grund til at rose de mange kræfter, der har stået bag, at denne udvikling har været mulig. At Finlandsparken i dag er røget af ghettolisten er et klart vidne om, at den store indsats og de mange kræfter, der er blevet lagt i at forandre området gør en positiv forskel, siger Jens Ejner Christensen.

Fredericia har været ind og ud

På listen har Korskærparken i Fredericia været inde og ude af listen over de sidste par år. Det afgørende har været, at beboerne i området har ligget lige omkring de 50% ikke-vestlige indbyggere. I år er det 48,5 af indbyggerne, der er enten indvandrere eller efterkommere fra ikke-vestlige lande, og derfor er de ikke på listen.

Hård eller ikke hård

I ministeriet har man igennem årene skelnet mellem en almindelig ghettoliste og den hårde ghettoliste. På nær to områder på Sjælland, er det næsten alle 15 områder, der optræder på begge lister. Det gør de, fordi de områder, der er på ghettolisten har befundet sig på den i fire år. Derfor kommer de på den hårde ghettoliste.