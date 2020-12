Ghettoliste næsten halveret: Flere syd- og sønderjyske områder udgår

Finlandsparken bryder ud efter otte år

I den nordlige del af Vejle ligger Finlandsparken, der i otte år har været et sikkert kort på regeringens ghettoliste, men det er ikke tilfældet i år.

Ifølge borgmester i Vejle, Venstres Jens Ejner Christensen, skyldes det, at flere er kommet i arbejde og uddannelse i boligområdet.

- Der er virkelig grund til at rose de mange kræfter, der har stået bag, at denne udvikling har været mulig. At Finlandsparken i dag er røget af ghettolisten, er et klart vidne om, at den store indsats og de mange kræfter, der er blevet lagt i at forandre området, gør en positiv forskel, siger Jens Ejner Christensen.