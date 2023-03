Dermed er det slut med elefanter i haven efter 52 år.

Den ældste elefant, Sandrine på 57 år, blev syg i weekenden, og den fik det gradvist værre, indtil dyrepasserne besluttede at få den aflivet.

Medu på 54 år led af gigt. Det, kombineret med at elefanten ikke skulle være alene, betød, at dyrepasserne i samråd med en dyrlæge besluttede også at give Medu fred.

Givskud Zoo har ingen planer om at få flere elefanter.