Givskud Zoo: - Kom på andre tidspunkter

Det er populært at besøge løverne, antiloperne og girafferne i Givskud.

Faktisk er det så populært, at Givskud Zoo nu opfordrer gæsterne til at komme uden for perioderne med spidsbelastning.

- Der kommer nogle flaskehalse i parken. Så derfor prøver vi at kommunikere, at folk gerne må komme senere på dagen, så vi kan få spredt besøgene ud, siger direktør i Givskud Zoo, Richard Østerballe.

Det er særligt tirsdag, onsdag og torsdag fra klokken 10 til 13, at der er flest mennesker i parken her i højsæsonen.

Vi havde jo en forventning om, at vi ville komme bagud her i starten af højsæsonen, og vi troede, at folk var bekymrede for at komme. Men det er blevet gjort godt til skamme. Richard Østerballe, direktør, Givskud Zoo

Med op mod 7000 gæster om dagen er besøgstallet næsten på højde med en almindelig dag i højsæsonen.

- Kan vi sprede gæsterne ud på dagen, har vi ikke noget problem med at have 7000 gæster inde på en dag, siger Richard Østerballe.

I et opslag på Facebook opfordrer dyreparken gæster til at komme mandag, fredag, lørdag eller søndag, der i højsæsonen betragtes som stille dage.

En paradoksal situation

Det er ikke mere end tre måneder siden, at Richard Østerballe oplyste til TV SYD, at Givskud Zoo risikerede at gå konkurs på grund af corona-nedlukningen.

Derfor er det også en paradoksal situation for direktøren, at han nu må bede folk om at sprede besøgende.

- Det er lidt en mærkelig situation at være i. Vi har stadig et meget stort hul i kassen, som vi ikke når at få dækket. Vi kommer ud med et underskud i år, så vi er glade for, at der kommer gæster, siger Richard Østerballe.

Han er dog ikke bange for, at opfordringen får folk til helt at blive væk.

- Det er jeg sådan set ikke. Vi siger ikke, at folk skal blive væk. Vi siger bare, at folk skal se, om de ikke kan finde et andet tidspunkt at komme på, slår direktøren fast.

Selvom parken har mulighed for at lukke for adgangen, hvis der kommer flere gæster, end der er plads til, så har det endnu ikke været nødvendigt.