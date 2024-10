Givskud Zoo tæt på rekordår i år

Det var populært at besøge løverne, gorillaerne og næsehornene i Givskud Zoo og dinosaurerne i Zootopia i denne sommersæson.

Med 420.000 gæster lander dyreparken det tredjebedste resultat nogensinde, hvad angår besøgstallet.

Det er kun overgået af årene 2000 og 2022, hvor der i 2022 blev sat rekord med 453.000 gæster.

Det skriver Givskud Zoo - Zootopia i en pressemeddelelse.

Trods et drilsk vejr er direktøren for dyreparken glad for at have overgået sidste års besøgstal.

- Det er et af de største kvalitetsstempler, man overhovedet kan få, når så mange mennesker vælger at besøge os. Mange af vores gæster er årskortholdere, der besøger os flere gange årligt, og det er vi meget taknemmelige for, siger direktør, Rasmus Nielsen.