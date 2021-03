Glæde i Jelling og Tønder: Ekstra millioner skal redde festivaler

Folkene bag festivalerne i Jelling, Haderslev og Tønder har med dagens politiske aftale fået spændt et økonomisk sikkerhedsnet under sig, hvis det bliver en sommer med aflysninger på grund af forsamlingsforbud.

Et politisk flertal på Christiansborg har nemlig besluttet, at landets festivaler og andre store arrangementer med over 350 deltagere skal hjælpes med at betale regningerne, hvis det bliver nødvendigt at aflyse. Det er en hjælp til både Jelling Musikfestival i slutningen af maj eller Tønder Festival sidst i august, at der nu er mulighed for at søge hjælp fra en samlet kompensationspulje på op mod en halv milliard kroner.

Lars “Charlie” Mortensen, der er direktør for Jelling Musikfestival, er tilfreds med aftalen og det signal, der ligger i den. Festivalen i Jelling er årets første større festival, og derfor svæver årets udgave i stor usikkerhed.

- Jeg synes, det er en god aftale. Det er superfedt, at politikerne lover at hjælpe os, hvis vi ikke får lov at at lave en festival eller noget, der ligner en festival, siger han.

Jelling Musikfestival skal efter planen løbe af stabelen fra den 20. maj og hen over pinsen.