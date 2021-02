God coronatid: Anna Sofies hjemmearbejde gør hende sundere

Atelieret er fyldt med papirklip og skitser hjemme hos Anna Sofie Bank Erbau.

Den sorte kontorstol foran computeren og head-settet har hun brugt alt for meget i coronatiden.

Hun er kunstner, der bruger en stor del sin tid på at undervise, og har derfor været hjemsendt for at lave hjemmeundervisning.

- Man bliver ikke mindre, når man drikker rigtigt meget kaffe og lige skal have et stykke chokolade til, fordi man synes det er synd for én at skulle sidde her ved computeren så længe.