Gør et kup: Bryggeri brændt inde med drikkevarer - her kan du købe dem

Reserver drikkevarer i app’en

Drikkevarerne kan reserveres i Too Good To Go-appen og skal hentes den 28. maj. Her vil fanklubberne stå for udleveringen.

Udvalget byder på Godt Bryg Lager, Pepsi Max Raspberry, Faxe Kondi Booster Tropical, Mokai Abrikos, SHAKER Hamp, Italian Tonic og Anarkist Snehvede 0,5%.

Produkterne fejler ingenting og har tre til seks måneder til udløbsdato. Desuden er “bedst før”-datoen kun vejledende, hvilket betyder, at drikkevarerne sagtens kan drikkes efter udløbsdatoen på produktet.

Heidi Boye, landechef for Too Good To Go, har stor respekt for Royal Unibrews indsats for at undgå spild.

– For at undgå spild er det nødvendigt at tage alternative metoder i brug. Derfor håber vi, at denne event kan inspirere andre producenter til at tænke kreativt, når de står tilbage med overskydende varer, siger hun i pressemeddelelsen.