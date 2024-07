Golfudstyr opslugt af brand

Legepark udsat for mange store indbrud

Det seneste år har Madsbyparken fået stjålet en traktor, en trailer, en minilæsser, en ATV og en gravemaskine.

- Det er fuldstændig sindssygt, og jeg er mega ærgerlig over det, for hver gang har vi måttet tage af de penge, vi gerne vil bruge til at udvikle parken med, siger Kent Jensen, der er facilitetsleder af Madsbyparken.

Selvom maskinerne var låst inde, så er den store udfordring ifølge ham, at der ingen mennesker er i nærheden om aftenen på det 80 hektar store areal.

Men Kent Jensen regner med, at der nu er sat en stopper for indbruddene, efter montering af røgkanoner, ståldøre og videoovervågning.