Gratis fitness på nettet

Det plejer at være en stensikker januarbebuder, P-pladsen foran fitnesscentret er stuvende fuld og indenfor er der kø fra bænkpresser til romaskine, når vi danskere skal gøre afbigt for al den dejlige julemad i almindelighed og et helt års dovenskab i særdeleshed. Men ikke således i år.

- Det er endnu en mavepuster. Januar er vores største måned, og det kommer til at kunne mærkes på årsregnskabet, det kommer til at koste, fortæller Anja Nielsen, centerchef for Apollo Fitness i Vejle.

Det er øv

- Det er øv, men forventet. Vi har prøvet det før, og vi forventer også, at restriktionerne bliver forlænget ind i februar og marts, fortsætter hun.

Det er da også en slags defensiv pessimisme, altså forvente det værste og glædes, når det alligevel ikke går helt så slemt. Men fitness folkene i Apollo sidder ikke på hænderne og venter, de svinger dem og drejer dem til glæde for de brugere, der ikke må komme i centret.

De streamer træningspas og lægger dem på nettet, så brugerne til enhver tid kan lægge sig på stuegulvet derhjemme og få en gang hjertestyrkende motion. Og det er gratis.

Mærkeligt i starten

- I starten var det megamærkeligt, det kræver en stemning, musik og at man er med, den mangler lidt bag skærmen, men jeg håber, at vi får det godt ud fortæller fitnessinstruktør Charlotte Winding Søndergaard.

Og instruktørerne arbejder gratis.

- Jeg synes, at det er dejligt at kunne give noget i denne tid, og jeg håber, de får noget ud af det derude. Hvis man kan få sådan en halv time med et smil på læben, så tænker jeg, at det er det værd, fortæller Charlotte Winding Søndergaard.

Træningspassene varer en halv time og kan findes på https//fb.watch/2GMfvl7acs/, hvis man ikke kan være med live. Hvis man nu vil være lidt offensivt pessimistisk, så redder man jo ikke økonomien ved at faldbyde sine varer gratis.

- Vi mener, at det man sender ud, får man tilbage. Der går ikke noget af os ved at give noget væk, vi har tiden og et fantastisk personale, fortæller centerchef på Apollo Fitness, Anja Nielsen.

Der har været mange positive tilbagemeldinger, og træningsvideoerne ses af mellem 1000 og 11000 mennesker.