Grøn debut er en flad fornemmelse for festivalsgæster

Forpligtet til at tage ansvar

Hos ReUnite har man også registreret, at luftmadrassen stadig har et forbedringspotentiale. Derfor giver de også kunderne gratis byttegaranti, så man kan få udskiftet sin nuværende luftmadras med en forhåbentlig bedre af slagsen, hvis den ikke holder luft.

- Vi har et produkt, som vi hele tiden skal forbedre på. Derfor er det også vigtigt, at vi får feedback tilbage fra gæsterne, så vi ved, hvad vil konkret skal gøre for at forbedre vores luftmadras, siger Christopher Nørgaard, der er stifter af ReUnite.