Gulddreng skrev EM-megahit på to timer: - Danskerne har brug for Gulddreng

’Helt Sikker’ er titlen på megahittet, og at den er blevet så populær, overrasker ikke popidolet selv.

- Hvis jeg sagde, at det kom bag på mig, så ville jeg lyve, siger Gulddreng, hvis borgerlige navn er Malte Ebert.

Han skrev sangen på et par timer, da hittet ifølge idolet selv kom til ham.

- Jeg havde en mavefornemmelse, men jeg vidste ikke, om det var fordi, jeg var sulten, tørstig eller havde tømmermænd. Men så skrev jeg den på to timer, for jeg var helt sikker. Danskerne har jo brug for mig, understreger han.