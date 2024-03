Guldregn over lokale boksere til Nordiske Mesterskaber

Sebastian Terteryan vandt sin finale i Elite 80 kilo-vægtklassen (letsværvægt) med 3-2, mens tvillingebroren Nikolai Terteryan vandt 5-0 i Elite 71 kilo-vægtklassen (mellemvægt) mod en svensk modstander.

- Jeg har haft godt med gåpåmod, og jeg er bare glad for, at det hele har spillet nu her, og jeg vinder guldmedaljen. Det er fandme dejligt, siger Sebastian Terteryan.