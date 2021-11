Gymnasieelever demonstrerer for udvist veninde

Fredag demonstrerede gymnasieklasser fra Rosborg Gymnasium ved banegården i Vejle.

Det gjorde de for at vise sympati overfor deres veninde Alaa Shamasneh, der i oktober fik et endeligt afslag på asyl og humanitært ophold i Danmark.

Afslaget kom efter 12 års kamp for at Alaa Shamasneh, hendes forældre og to søskende kunne blive i Danmark og Jelling.

I november 2010 gav Flygtningenævnet familien afslag på asyl, da nævnet vurderede, at familien ikke var forfulgt.

Siden har familien uden held forsøgt at få omgjort den vurdering. Men selvom Alaa Shamasneh nu har fået sin endelige afgørelse, så tror hun stadig på, at hun kan blive i Danmark.

- Jeg håber på et eller andet mirakel. Jeg håber virkelig, at det her tager en anden retning, så jeg får lov til at blive her, siger Alaa Shamasneh.