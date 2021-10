Håbet om at blive Halloween-hovedstad fører til rekordomsætning i byens butikker

De seneste dage har Halloween-udsmykningen præget bybilledet i Vejle.

Her har skeletter, græskar og edderkoppespind overtaget Rådhuspladsen, som en del af Vejles satsning for at blive Danmarks Halloween-hovedstad.

Allerede nu kan byen mærke et resultat af indsatsen, for byens butikker oplever, at Halloween sælger andet end græskar.

- Flere butikker fortalte om omsætningsrekord fredag, og det var endda med en butik, der har ligget her i 15 år, siger Andreas Kiis Antonsen, der er Citychef i Vejle City.