Håndbolddommeren fra Børkop med de mange finaler på CV'et stopper karrieren

Han har dømt 12 internationale finaler, herunder VM, EM og Champions League, været udtaget til to OL-slutrunder og passet fløjten til et utal af kampe i de bedste hjemlige håndboldligaer.

Men nu er det slut: Den danske håndbolddommer Martin Gjeding stopper karrieren.

Det skriver Dansk Håndbold Forbund på sin hjemmeside.

I 24 år dømte Martin Gjeding, der er fra Børkop, sammen med Mads Hansen fra Jelling. Makkerparret blev i mange år regnet som et af verdens bedste dommerpar. Sidste år gik parret dog hver til sit efter et ønske fra Mads Hansen, der ville prøve noget nyt, og indgik i nye konstellationer.

Martin Gjeding fortæller, at beslutningen om at stoppe har været undervejs et stykke tid.

- Allerede i den seneste sæson besluttede jeg, at den kommende sæson skulle være min sidste. Jeg har så siden valgt at stoppe før sæsonstart og er fuldt ud bevist om beslutningen og glad for, jeg har taget den. Alting kan ikke vare for evigt, siger han til TV SYD.

OL-guldet i 2016 står som det største øjeblik

Martin Gjeding forsvinder dog ikke helt fra håndboldverden. Han skal fremover være international og national dommerobservatør samt elitedommertræner og talentdommeransvarlig.

- Jeg håber på at kunne lære fra mig af både gode og dårlige ting overfor dommerne og give dem værktøjer. Så er jeg megaglad, siger han.