Halvdelen af Danmarks nytårskrudt ligger gemt på nedlagt flyvestation

Selvom juleaften er så tæt på, at man næsten kan røre den, er der andre, der allerede tænker på at gøre sig klar til et andet højdepunkt på året - nytårsaften.

På den gamle og nedlukkede flyvestation i Vandel stod de tomme hangarer tidligere bare hen, men de har nu fået en ny mission i tilværelsen.

Hangarerne gemmer nemlig på omkring halvdelen af Danmarks nytårskrudt, der sendes videre ud til butikkerne i disse dage.