Det har ikke været let for parret, og utallige gange har de skuffede måtte sande, at det ikke gik som håbet.

Ifølge Palle Tirsgaard bliver der mest fokuseret på kvinden, når det handler om mislykkede graviditetsforsøg eller aborter.

- Jeg følte mig overset, fordi ingen spurgte mig, hvordan jeg havde det i det her lange forløb, siger han.