Han troede, han endte som matchvinder i comeback

Han glædede sig derfor over at kunne gøre en forskel på banen igen i en kamp, som var en rodet omgang ifølge den tilbagevendte VB'er.

Efter at holdet kom foran med 2-0, udlignede gæsterne fra Aalborg stille og roligt, og tog ligesom Vejle et point med fra kampen.

Et point, der bliver klubbens første i denne sæson.

- Jeg er selvfølgelig utroligt sur og ærgerlig over, at vi ikke tager tre point, når vi ser på afslutningen af kampen. Men jeg er også sikker på, at når vi kommer hjem, så er vi glade for, at vi endelig har fået hul på bylden, siger Thomas Gundelund.

Det har ellers været en svær opgave at finde glæde for Vejle med nul point inden fredagens kamp.

Sæsonen har også været hård at følge med i for Thomas Gundelund, men udenfor kridtstregerne har han forsøgt at påtage sig en stor rolle om at bevare det gode humør i en krisesituation som den nuværende.

- Jeg har prøvet at få være den sjove på holdet og prøvet på at få nogle grin frem. Jeg har selvfølgelig også prøvet at presse holdet, og hjulpet dem med nogle ting, som er lettere at se, hvis man ikke spiller, siger han.

Giver måske en sodavand i dag

Vejles anfører Oliver Provstgaard var glad for at se Thomas Gundelund tilbage på banen, men han var ikke bleg for at give ham lidt af skylden for, at kampen ikke gav VB tre point.

- Det var dejligt at se ham tilbage, men han har desværre ikke øvet skudstøvlen nok, for han skulle nok have scoret i dag, hvis det skulle være helt vildt godt, siger han.

Så han skylder en til næste kamp?

- Det ved jeg ikke, men det kan være, at han giver en sodavand i dag. Jeg tænker ikke, at han skylder så mange mål. Vi ved godt, at de ikke kommer så ofte med ham, siger Oliver Provstgaard.

Thomas Gundelund og resten af Vejle-mandskabets næste forsøg på at hente første sejr i sæsonen er mod FC København efter landskampspausen.