Han var træt af affald på jorden - nu er 50 andre med på hans idé

- Det startede med, at jeg var ude og løbe en tur, og så blev jeg træt af at se affald i vejkanten. Så kunne jeg vælge at blive en gammel, sur mand. Eller jeg kunne vælge at gøre noget ved.

- Jeg er træt af at kigge på skrald på gaden. Jeg er træt af at kigge på cigaretskodder, på chipsposer, på småglas.

Gennem to måneder har han to-tre gange om ugen stævnet han ud på sine affaldstogter for at gøre Vejle til en pænere by.

Han håber, at flere fremover vil følge hans eksempel eller i det mindste husker at ramme skraldespanden med deres skrald.

- Jeg gør det, for at efterlade en bedre og renere verden for mine børn og de unge mennesker, så vi efterlader verden et bedre sted. Og så kan jeg godt lide at komme ud og få lidt motion og gøre en god gerning, siger han.

Og den gode gerning går ikke ubemærket hen i Vejles gader.

- Og så er det jo også dejligt at få positive tilkendegivelser. Folk giver thumbs up og siger "godt gået!". Og så kunne man jo ønske, at nogle af dem, der siger "godt gået", næste gang tog en pose i hånden samlede lidt op.

50 andre følger hans eksempel

Claus Groth har inspireret andre gennem den nye forening 'En Grønnere Vejle By', der blev etableret for at gøre Vejle renere.

Foreningen eksisterer indtil videre som FB-gruppe, hvor Claus Groth deler billeder med ruten og dagens "høst".