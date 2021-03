Handicappet kvinde døde i badet - blev kvalt i sit eget opkast

Artiklen er opdateret med de seneste oplysninger efter første retsdag.

En 20-årig handicappet kvinde, der omkom under badning på et bosted i Vejle for snart to år siden, blev kvalt i sit eget opkast.

Det er konklusionen, som landets højeste lægefaglige instans, Retslægerådet, er nået frem til.

Det er kommet frem torsdag eftermiddag ved Retten i Kolding, hvor en 24-årig pædagogstuderende er tiltalt for uagtsomt at have forvoldt kvindens død.