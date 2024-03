Hans små ideer skar en tredjedel af landsbys CO2-udslip på tre år

Den 1. marts blev der sat punktum for det treårige projekt. En rapport fra Rambøll viser, at byen har skåret deres CO2-udslip ned med 30 procent per husstand.

Det var Kristian Bøtkjær som ansøgte kommunen om at blive klimalandsby. I samarbejde med resten af byen er missionen om at reducere mængden af CO2 nået. Det er sket, selvom de ifølge initiativtageren ikke havde store forudsætninger for at lykkes som klimalandsby. Han vil heller ikke tage æren for alle procenterne, da flere borgere er begyndt at bruge fjernvarme.

Alligevel har tiltag som en reparationscafé, en delebil, skovplantning, et kreativt laboratorie og to byttecontainere været udslagsgivende for, at byen har taget rigtige skridt mod den grønne omstilling.