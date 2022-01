- Harald Blåtand ville have råbt hurra: Jelling er mere synlig i dit næste pas

- Harald Blåtand byggede kæmpestort og kunne godt lide at slå ud med armene, så hvis han havde fået at vide, at han - 1000 år efter at have bygget her i Jelling - var på alle de sider af passet, så ville han have råbt højt hurra.

Det var Harald Blåtand, der rejste Jellingstenen. Den berømte sten har nu fået en mere fremtrædende rolle i redesignet af det danske pas, der blev sat i produktion i oktober 2021.