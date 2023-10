Havets minister tror på snarlig bedring af iltsvindproblemer - ekspert er tvivlende

For at zoome helt ind på problemet, så er situationen faktisk den, at udbredelsen af iltsvind i Danmark er på sit højeste siden 2002.



- Den gang så vi iltsvind længere ude på de dybe områder. Vi så det faktisk ikke kystnært. Vi så det ikke langs fjordene som for eksempel her i Vejle Fjord, hvor man stadig kunne fange ål og skrubber, torsk og havørreder. Problemet er, at nu er det hele sovset ind i alger og fedtemøg, og at det er over alt i de indre danske farvande, siger Kaare Ebert.

Men Magnus Heunicke tror stadig på, at forbedringer af havmiljøet er muligt.

- Det er min opgave at få reddet det vand og få livet tilbage, og vi vil komme til at se forbedringer, siger Magnus Heunicke om situationen til magasinet Lippert.