Helleflynder, kaviar og sauce - kombinationen trak en pris hjem

Nu kan den stolte kok hænge prisen op på væggen, selvom det ikke er den første gang, han modtager anerkendelse for sin madlavning. For Nikolaj Møller handler det nemlig ikke om rosen fra madanmelderne.

- Drømmen er at få gæster, der fylder restauranten hver eneste dag. At få en pris her og der eller blive optaget af en guide, det er fedt, men det er ikke derfor, vi er her. Vi er her for at lave mad til vores gæster, siger den prisvindende kok.