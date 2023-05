Her giver Thomas Helmig nemlig en gratis koncert. Det eneste krav er dog, at man enten er frivillig på årets udgave af festivalen, eller at man bor i postnummer 7300 Jelling.

Frivillige og naboer til festivalen kan hente én gratis billet per person til koncerten, der finder sted på Teltscenen på Jelling Musikfestival onsdag 24. maj.

Det fremgår af et opslag, som festivalen har lavet i Facebook-gruppen "Det sker i Jelling".