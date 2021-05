Henrik er autist: Ny app hjælper ham til en struktureret hverdag

Beboerne på Spurvetoften i Børkop er autister og lever efter en fast rutine, men at holde styr på strukturen i hverdagen kan være en stor udfordring for dem.

-Alle borgerne her på Spurvetoften har brug for meget guidning, til det de skal. De kan have svært ved at strukturere hverdagen og helt ned i delementerne, som for eksempel at smørre sin mad, fortæller Anne Frost, der er afdelingsleder på Spurvetoften.

Et nyt samarbejde med IT-virksomheden Applikator kan nu være med til at løse udfordringerne for blandt andre Henrik.

- Henrik kan godt få et lidt højt stressniveau, hvis der er for meget snak. Han har en lille smule verbalt sprog selv, men det er begrænset til enkelt ord, siger Anne Frost.