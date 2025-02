Her er de 11 rigmænd, der har købt Vejle Boldklub

De har købt Vejle Boldklub

1 Klaus Eskildsen Foto: Ernst Van Norde/Nf-Nf/Ritzau Scanpix Den tidligere anfører for Vejle Boldklub har i mange år haft 33 procent af aktierne i Vejle Boldklub og viderefører nu sit ejerskab med andre lokale investorer. Den 58-årige er administrerende direktør for Dan Cake A/S i Give og medejer af Kakes A/S, Elitehuset ApS og andre virksomheder i området. Egenkapitalen i hans personlige holdingselskab var i 2023 81 millioner kroner. - Vejle Boldklub betyder meget for mange mennesker. Derfor er et dansk og lokalt ejerskab også den helt rigtige vej at gå for klubben nu. Det har været vigtigt for mig, at vi har skabt en model, der får dygtige mennesker til at ville gå sammen for at skabe en ny sportslig udvikling i VB, siger han i en pressemeddelelse.

2 Claus Bagger-Sørensen og Steen Bagger-Sørensen Foto: Bagger-Sørensen A/S Brødrene Steen og Claus Bagger-Sørensen ejer Holding- og investeringsselskabet Bagger-Sørensen & Co. A/S er ejet af fjerde generation i Bagger-Sørensen familien. Deres far Holger Bagger-Sørensen overlod i 2015 alle sine poster i tyggegummifirmaet Gumlink til sine to sønner, som overtog styringen af tyggegummi-producenten, som står bag mærkerne Dandy, V6 og Stimorol. Han var en af de fire såkaldte købmænd, der i slutningen af 1980'erne skød penge ind i klubben. Egenkapitalen i deres personlige holdingselskab var ved udgangen af 2023 knap 3,8 milliarder kroner. - Vi gør det her, fordi vi synes, det vil være godt for klubben, og at det vil være godt for byen, at Vejle Boldklub kommer på lokale hænder. Det er også en investering for os, men Vejle Boldklub er en kulturinstitution i Vejle, og den betyder meget for mange mennesker. Det vil vi gerne støtte op om, siger de i en pressemeddelelse.

3 Preben Holst Nielsen Bosat på Frederiksberg og bestyrelsesmedlem i The Tech Collective A/S - Tech Collective System Impact A/S. Derudover har han arbejdet i Implement Consulting Group. I investeringsselskabet Prebsi Invest A/S hed egenkapitalen per juni 2024 på 15,8 millioner kroner. - Jeg har et glødende VB-hjerte, og den plan, der er præsenteret for os af Henrik Tønder, er den helt rigtige vej for Vejle Boldklub at gå. Den retning, den kan jeg mærke i hjertet, og den vil jeg som investor naturligvis bakke op om, fortæller han i pressemeddelelsen.

4 Henrik Aarup Svendsen, Magnus Althof Aarup Svendsen og Gustav Althof Aarup Svendsen Henrik Aarup Svendsen er iværksætter og var en af stifterne bag Dansk Ventil Center frem til det fusionerede med Armatec A/S. I dag er han involveret i Modu Valves A/S, som han ejer 40% af. Sønnerne Magnus og Gustav ejer hver 20% af virksomheden. Egenkapitalen i Henrik Aarup Svendsen Holding ApS lå ved udgangen af 2023 på 74 millioner kroner. - Vi har stor tiltro til klubbens ledelse, og denne proces med et nyt ejerskab, den har været drevet af Henrik Tønder. Det er en af forklaringerne på, at vi har valgt at gå med, fortæller Henrik i pressemeddelelsen fra Vejle Boldklub.

5 Allan Linck og Jesper Andresen Allan Linck og Jesper Andresen ejer blandt andet HTH Køkken-butikkerne i Vejle, Horsens, Kolding og Næstved. Allan Linck havde ved udgangen af 2023 en egenkapital på 69 millioner kroner i sit holdingselskab, og de stammer i stor grad fra selskaber med Jesper Andresen.Den 58-årige Allan Linck har opbygget en større formue på selskaber, han driver sammen med 55-årige Jesper Andresen. Jesper Andresens holdingselskab havde i samme periode en egenkapital på 78 millioner kroner. - Vi er henholdsvis Vejle-og Give-drenge, og vi er kommet på Vejle Stadion, siden vi selv var børn. Efterfølgende har vi haft vores egne børn med til fodbold i Nørreskoven. Det her er hjerteblod for os. Vi var derfor heller ikke i tvivl, da vi blev spurgt, forklarer de i pressemeddelelsen fra VB.