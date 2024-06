Her ligger 1200 tons brosten, og ingen ved, hvad der skal ske med dem

Den blev bygget i 1915 under første verdenskrig, men måtte vige pladsen for et stort boligprojekt på Vejles gamle posthusgrund. Et snævert flertal i byrådet vedtog at afsætte 25 millioner kroner til, at bygningen kunne pilles ned og siden genopstå et andet sted i byen.



Men aktindsigter til TV SYD viser, at der ikke har været konkrete planer for en genopbygning, siden bygningen blev fjernet. Vejles borgmester Jens Ejner Christensen (V) giver ingen garantier.

- Jeg kan garantere, at bygningen er pakket ned på en måde, så det er muligt at genopføre den. Det er der også sat nogle penge af til. Men det er op til det nuværende byråd eller et kommende byråd at finde den rigtige placering til bygningen, siger Jens Ejner Christensen.