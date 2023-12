Herregårdsskov skal omdannes til urørt skov

Det drejer sig om et eksisterende skovområde på 100 hektar, der består af gammel løvskov, skriver Vejle Amts Folkeblad.

Det er naturstyrelsen, der har udpeget området. Og ifølge Marc Hammer Holck, der er biolog ved Naturstyrelsen, er området blandt andet rigt på ældre træer.

- Specifikt for Engelsholm findes der eksempelvis enkelte steder ældre bevoksninger med ege- og bøgetræer helt fra starten af 1800-tallet, men også flere træer, som er alt fra 60 til 100 år gamle. Ved udlæg til urørt skov sikrer vi, at disse træer ikke bliver fældet, men at de i stedet bliver i skoven som levesteder for et mere rigt dyreliv, fortæller Marc Hammer Holck til Vejle Amts Folkeblad.

Når et skovområde udpeges til urørt skov, skal al kommerciel skovdrift ophøre. På den måde bliver skovene over tid rige på gamle træer og døde stammer til gavn for diversiteten.

Udpegningen af Engelsholm Skov er i offentlig høring frem til 1. marts 2024, skriver avisen.