Hør lyden fra solcellepark her

Men støjen plager.

- Inverterne kører 24-7 og altså også om natten. Støjen kan bliv båret hen til vores hus med vinden, men det er værst, når det er vindstille. Og når solen skinner meget. Jeg går ud fra, at inverterne så arbejder mere for at omsætte jævnstrøm til vekselstrøm. I juni, hvor vi jo ellers kunne sidde udenfor og hygge os, var det helt slemt, og vi måtte gå indenfor for at slippe for støjen, forklarer Lene Iversen.

Håber på løsning

Kommunen – og det er Vejle Kommune her – har lavet støjmålinger. De viser, at støjen overholder grænseværdierne. Men de støjplagede beboere er skeptiske overfor målingerne.

- De er foretaget med for gammelt udstyr og måler derfor forkert, siger Mike Damkjær.