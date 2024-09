Højskole vil med et simpelt tiltag reducere deres madspild med 20 procent

- Det er fordi, vi har overflod, at vi smider så meget ud. Man har skåret det dårlige fra, men det er ikke dårligt. Men det kræver jo, at man ved, hvad man skal gøre ved det, siger køkkenchef på højskolen, Helle Nissen Andersen.

- Når man står foran en buffet, så har vores øjne det med at ville have det hele, og det må man også gerne. Men ved at det bliver puttet på en mindre tallerken, så smider man op mod 20 procent mindre i skraldespanden, siger køkkenchefen.

Og så har et meget simpelt tiltag været at bruge mindre tallerkner, for en undersøgelse viser , at dét kan nedbringe madspildet.

- Det at reducere madspild er jo i virkeligheden bare det, min mormor og oldemor gjorde for at få husholdningsbudgettet til at hænge sammen, siger Helle Nissen Andersen.

- Før i tiden havde man kreativiteten. Hvis vi skal lave noget med blomkål i dag, skal vi Google for at finde opskrifter. Det gjorde den ældre generation ikke, de kunne selv formulere ti retter med blomkål. Pilen vender på os selv, fordi vi har så lidt viden om madlavning, siger Bettina Buhl.

- Vi har ikke langtidsplanlægning i vores mad, som vi havde før. Før i tiden blev vi nødt til det, fordi der var langt til købmanden, og det var også et økonomisk spørgsmål. At bruge rester var en del af madplanen. I dag slutter resterne deres dage kort efter, du har spist, siger madhistorikeren.

- Jeg har faktisk fået mine forældre til at tænke mere over det derhjemme, så vi bruger mindre tallerkner. Jeg vil helt sikkert have fokus på ikke bare at smide alle ting ud, efter jeg er færdig med det, siger elev på Brandbjerg Højskole Katrine Kjær Jeppesen.

- Vi har restedage eller reste-supplementer til det, der ellers bliver serveret. Og på den måde prøver vi jo hele tiden at vise, at man godt kan bruge rester, siger Helle Nissen Andersen.

Ifølge madhistoriker Bettina Buhl handler mad meget om holdning i dag.

- Eleverne skal både spise og have en storytelling. For maden bliver på den ene side et inspirationskatalog for dem. Men der er også holdning og branding i det for højskolen. Ligegyldigt om det er mad eller oplevelser, så kan vi godt lide, at der er et CO2-regnskab, vi kan forholde os til. Man vil gerne være synlig i det, man står for, siger Bettina Buhl.

