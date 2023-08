Hollandsk mand dømt for hvidvask og udvist af Danmark

Sagen mod den hollandske mand startede i april i år i Vejle.

Her blev Sydøstjyllands Politi tilkaldt, fordi et spillested i Vejle blev opmærksomme på, at vedkommende havde brugt et sekscifret beløb i danske kontanter på gambling.



Sydøstjyllands Politi foretog efterfølgende blandt andet en ransagning, hvor manden blev fundet i besiddelse af et større beløb i danske kontanter, som senere viste sig, at han var kommet i besiddelse af ved hvidvask.

Den 39-åriges plan var ifølge politiet, at han skulle spille pengene op og så hæve gevinsten, som så skulle overføres til en konto, hvor pengene lovligt kunnet føres videre.

Så langt nåede han ikke.

Den hollandske statsborger har indrejseforbud til Danmark i seks år.