Hovedaktionær vil sagsøge mulig klub-køber for bagvaskelse

- Çagdas Senyürek forsøger at forsvare sine blamerende løgne om Vejle Boldklub, involverede advokater og de danske myndigheder. Jeg vil nu sagsøge Çağdaş Şenyürek for bagvaskelse og for hans falske anklager og for at bryde flere forhold i aftalen.

- Vejle Boldklub, navnlig klubbens organisation, vil fortsætte med at gøre sit bedste både på og uden for banen og vil ikke tillade, at vores integritet bliver truet eller kompromitteret, siger Andrew Zolotko i en pressemeddelelse.

- Fans og sponsorer skal være sikre på, at Vejle Boldklub ikke bliver solgt til en uærlig person, og at hovedaktionærerne vil fortsætte med at arbejde i klubbens bedste interesse, som vi, må jeg minde om, har gjort i over syv år, tilføjer han.

Mangler dokumentation

Cagdas Senyürek har været én af tre mulige købere af Vejle Boldklub, og Zolotko erkender, at tysk-tyrkerens oplæg var det mest interessante.

Det indeholdt blandt andet investeringer for 50 millioner euro - eller 372 millioner kroner - inklusive købssummen.

Men Senyürek har ikke kunnet give den tilstrækkelige dokumentation for at gennemføre handlen, lyder det fra Zolotko.

