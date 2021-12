Hun bliver dansk topnavn på Jelling Musikfestival

Selvom der på en råkold decemberdag synes lang tid til den sidste weekend i maj, så er Jelling Musikfestival klar med offentliggørelsen af en af årets store danske navne.

MØ - alias Karen Marie Ørsted - gæster for første gang nogensinde festivalen i Jelling.

Siden gennembruddet i 2012 har MØ optrådt over hele verden og optrådt på mange scener - og har også dannet duo med Justin Bieber på singlen "Cold Water".

- Hendes evne til på én gang at tale til hjertet og sætte gang i en fest vidner om en verdensstjerne af karat. Vi har drømt om at præsentere hende i mange år, og det en stor glæde, at det nu endelig lykkes, siger festivalleder Lars Charlie Mortensen.

Jelling Musikfestival finder sted fra 25. til 28. maj næste år.