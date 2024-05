Hun har brugt mere end 25 år i Jellings jord, og nu modtager hun en "Oscar" for det

Grunden, til at hun overhovedet startede med at forske i Jelling, er, at hun blev bedt om at udforme udstillingerne på museet Kongernes Jelling, der åbnede i 2000.

Og så er hun forfatter til flere bøger og videnskabelige artikler om Jelling.



Man kan derfor roligt sige, at Anne Pedersen har været dybt nede i Jellings historie.