Som tidligere familievejleder og socialpædagog har Kristina Albers været vant til at have mange kontakter og gøre en forskel for mennesker.

Men da hun måtte gå på invalidepension efter en hjernerystelse, savner hun kontakten til de mange mennesker, hun er vant til at gøre en forskel for.

Derfor fandt hun på at invitere en række ubemidlede familier på badeferie i sin baghave via et Facebook-opslag. Mere end 60 familier henvendte sig.

Tirsdag landede den første af tre familier i hendes baghave.