Hvorfor kimer kirkeklokkerne? Få svaret her

En gammel tradition

Kimning er et festsignal, og det bliver brugt til at markere kirkens højtider som for eksempel juledag, påskedag og pinsedag, ligesom det også bruges til bryllupper.

Når kirkeklokken kimer, slår hammeren på klokken med omkring fire slag i sekundet.

Traditionen går omkring 1000 år tilbage i Danmark og endnu længere tilbage i den katolske verden.

I Danmark stod man i mange århundreder nede på jorden og trak i en snor op til klokkerne for at få dem til at ringe, men i år 1900 begyndte man at stille sig op i kirketårnet for at ringe, hvorfor man fysisk slog på ydersiden af klokken for at få den til at kime.