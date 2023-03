I Egtved kender man ikke til butiksdød

Det har efterhånden været mere reglen end undtagelsen: De fysiske butikker forsvinder år for år.

Fra 2009 til 2019 forsvandt der 3.500 butikker i detailhandlen. Men i Egtved har man fået vendt den negative stime, for her er flere butikker åbnet i løbet af indeværende år, og fredag åbner der så endnu en af slagsen.

Her ser garnbutikken Tryllemasken dagens lys, når søstrene Dorthe og Helle Christensen byder velkommen, og der er en helt særlig årsag til, at butikken skal ligge i lige netop Egtved.

- Egtved er vores lokalområde, og vi synes, at det er vigtigt, at vi bevarer nogle butikker i byen, så vi også på sigt har et sted at handle, siger Dorthe Christensen.

Efter at søstrene modtog to tons garn er butikken så småt ved at være klar til butiksåbningen. Og for søstrene er det da også helt oplagt, at det er lige præcis garnet, som de skal arbejde med, når de åbner en butik.

- Vi har strikket i rigtig mange år, så vi syntes, at det kunne være rigtig fedt at kombinere hobby og arbejde. Så vi kan ikke vente til, at vi åbner dørene, siger Helle Christensen.